Marcia Soares reage a revelação de Francisco Monteiro: «Custa-me muito acreditar nisso»

A conversa entre Márcia Soares e Francisco Monteiro ganhou contornos mais intensos quando surgiu a pergunta inevitável: houve, afinal, paixão verdadeira? A resposta de Francisco surpreendeu e Márcia admitiu que ainda lhe custa acreditar.
Dois anos depois do reality show que os uniu e separou, Márcia Soares e Francisco Monteiro voltaram a sentar-se juntos em televisão. No Dois às 10, falaram da amizade que construíram entretanto e garantiram que, hoje, estão “lado a lado”. O momento mais tenso da conversa surgiu quando Cláudio Ramos foi direto ao assunto: “Alguma vez te apaixonaste pela Márcia?”
Depois da resposta de Francisco que confirmou, Márcia atirou: “Custa-me muito acreditar nisso”. Francisco reagiu com ironia: “Ela só acredita no que quer acreditar”. Cristina Ferreira acrescentou: “Eu acho que ela tem medo de acreditar nisso porque dá uma esperança”.
Mas Márcia garantiu que hoje já não sente esse receio. “Não, já não me assusta. Eu hoje em dia sinto que estamos lado a lado”, afirmou.
Durante a entrevista, a ex-concorrente assumiu ainda que chegou a idealizar um futuro com Francisco, muito por influência da pressão dos fãs. “Estava muito confusa, tinha muita pressão dos fãs e comecei a idealizar uma vida com o Francisco. Se Portugal nos quer ver juntos, por alguma razão é. O tempo foi passando e acho que somos feitos para ser grandes amigos.”
Cláudio Ramos terminou a conversa convicto: não tem dúvidas de que os dois ainda vão acabar juntos.