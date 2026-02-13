Marcia Soares reage a revelação de Francisco Monteiro: «Custa-me muito acreditar nisso»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:42

A conversa entre Márcia Soares e Francisco Monteiro ganhou contornos mais intensos quando surgiu a pergunta inevitável: houve, afinal, paixão verdadeira? A resposta de Francisco surpreendeu e Márcia admitiu que ainda lhe custa acreditar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois anos depois do reality show que os uniu e separou, Márcia Soares e Francisco Monteiro voltaram a sentar-se juntos em televisão. No Dois às 10, falaram da amizade que construíram entretanto e garantiram que, hoje, estão “lado a lado”. O momento mais tenso da conversa surgiu quando Cláudio Ramos foi direto ao assunto: “Alguma vez te apaixonaste pela Márcia?”

Depois da resposta de Francisco que confirmou, Márcia atirou: “Custa-me muito acreditar nisso”. Francisco reagiu com ironia: “Ela só acredita no que quer acreditar”. Cristina Ferreira acrescentou: “Eu acho que ela tem medo de acreditar nisso porque dá uma esperança”.

Mas Márcia garantiu que hoje já não sente esse receio. “Não, já não me assusta. Eu hoje em dia sinto que estamos lado a lado”, afirmou.

Durante a entrevista, a ex-concorrente assumiu ainda que chegou a idealizar um futuro com Francisco, muito por influência da pressão dos fãs. “Estava muito confusa, tinha muita pressão dos fãs e comecei a idealizar uma vida com o Francisco. Se Portugal nos quer ver juntos, por alguma razão é. O tempo foi passando e acho que somos feitos para ser grandes amigos.”

Cláudio Ramos terminou a conversa convicto: não tem dúvidas de que os dois ainda vão acabar juntos.

Temas: Marcia Soares Francisco Monteiro Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos

RELACIONADOS

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

A Não Perder

Cristina Ferreira admite que a família tem a chave de sua casa. Mas criou um sistema para ter privacidade

Há 1h e 10min

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Há 2h e 43min

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Há 3h e 10min

O erro mais comum que torna a carne estufada rija. Aprenda a fazer aquela que se desfaz na boca

Há 3h e 43min

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

Hoje às 11:45

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Ontem às 17:00

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Hoje às 09:57

Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”

Ontem às 11:27

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Ontem às 10:24

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:05

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Há 2h e 43min

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Ontem às 09:32

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

11 fev, 14:51

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

11 fev, 10:15

Fotos

Cristina Ferreira admite que a família tem a chave de sua casa. Mas criou um sistema para ter privacidade

Há 1h e 10min

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Há 2h e 43min

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Há 3h e 10min

O erro mais comum que torna a carne estufada rija. Aprenda a fazer aquela que se desfaz na boca

Há 3h e 43min