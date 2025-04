Cristina Ferreira sobre Márcia Soares e João Ricardo: «Vocês são meus»

A apresentadora não resistiu em falar do suposto romance entre Márcia Soares e João Ricardo. E não é que a conversa teve frutos?

Márcia Soares marcou presença no programa «Dois às 10» desta quinta-feira, 3 de abril. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a comentadora das galas do «Big Brother 2025» abordou as suposições que têm sido feitas sobre a sua relação com João Ricardo. Márcia esclareceu que sente um grande carinho por ele e que se tornaram bons amigos após o programa. Explicou ainda que compreende a curiosidade do público, mas garantiu que está bem sozinha e que não sente pressa em assumir um relacionamento.

Sobre as especulações que surgiram nas redes sociais e nos bastidores do programa, Márcia revelou que tudo começou com um simples gesto: aceitou uma boleia de João Ricardo, o que rapidamente foi interpretado como um indício de romance. No entanto, a comentadora fez questão de reforçar que a amizade entre os dois é baseada no respeito e na partilha de experiências.

Apesar de todas as dúvidas, Márcia Soares admitiu que gosta muito de João Ricardo e que ele tem sido uma grande motivação para si. «Ele motiva-me para a vida, a fazer mais e melhor», confessou. No entanto, deixou claro que não há qualquer romance entre eles neste momento. «Até gostava, mas não», concluiu, deixando no ar uma pequena margem para interpretação.

No final da entrevista, a apresentadora não resistiu a brincar com a cumplicidade evidente entre Márcia e João Ricardo, fazendo um comentário espontâneo. «Vocês são meus», disse, referindo-se ao facto de ambos terem vindo de reality shows apresentados por esta. A entrevista reveladora de Márcia Soares rapidamente gerou reações nas redes sociais, de fãs que ficarem rendidos à conversa. «Que entrevista bonita que pessoa bonita que és» e «Márcia, mereces o mundo» são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.