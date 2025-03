Depois de rumores de romance, Márcia Soares sai de Portugal

Márcia Soares surpreende ao abandonar Portugal após especulações sobre um possível romance.

A ex-concorrente do Big Brother 2023, Márcia Soares, está a desfrutar de umas merecidas férias no Brasil, após semanas de especulação sobre a sua vida pessoal. A comentadora tem partilhado momentos da sua viagem ao Rio de Janeiro, cidade que já lhe conquistou o coração. Nm post recente no Instagram, Márcia escreveu: "Ainda não passaram 24h que estou aqui no Rio e já me estou a sentir demasiado em casa." A reação dos seguidores não demorou, com muitos a comentarem com bom humor: "Calma aí brasa 🔥🔥🤭" e "O Rio acabou de ficar mais quente, dia gostosa 🔥🥵".

Nas imagens partilhadas, a ex-concorrente do Big Brother surge radiante, aproveitando ao máximo a beleza natural e a energia vibrante da cidade. Entre banhos de sol nas praias e passeios pelas ruas cariocas, Márcia Soares está a viver momentos de pura descontração, acompanhada pela amiga Maria Marques.

Os seguidores continuam a apoiar e a deixar mensagens de carinho, como "Aproveita, diverte-te e descansa 🤍", "Aproveita ao máximo, love you girl ❤️", e "Aproveita muito, estás uma beleza 🌞🇧🇷❤️". Muitos elogiam a sua postura descontraída e as fotos bem-humoradas.

João Ricardo Reage a Rumores de Romance com Márcia Soares

A relação entre Márcia Soares e João Ricardo tem gerado bastante especulação, especialmente depois das imagens que surgiram a mostrar os dois juntos, num clima que sugeria algo mais. Durante a sua participação no programa «Dois às 10», João Ricardo foi confrontado por Cristina Ferreira sobre os rumores de romance.

A apresentadora perguntou diretamente: "O que estavas a fazer no pescoço da Márcia?" João Ricardo, com o seu humor característico, respondeu: "Estava a olhar para o telemóvel da Márcia." Cristina insistiu: "Então por que se fala tanto de um romance secreto?"

João Ricardo garantiu que a relação entre ele e Márcia é apenas de amizade, mas não deixou de elogiar a ex-concorrente do Big Brother, afirmando: "Somos bons amigos. Vou dar um exclusivo: a Márcia tem uma personalidade incrível. É um mulherão." Para reforçar o seu ponto, ele ainda disse: "Eu mimo muito os meus amigos." Cristina Ferreira, entre risos, finalizou a conversa com um desejo divertido: "Que sejam muito felizes!"

Márcia Soares Esclarece Rumores nas Redes Sociais

Além de aproveitar as suas férias no Brasil, Márcia também se viu obrigada a reagir aos rumores sobre um possível romance com João Ricardo. Nos últimos dias, surgiram especulações de que os dois poderiam estar a viver um romance, o que levou a comentadora a esclarecer a situação nas redes sociais. Em um vídeo, Márcia garantiu aos seus seguidores que a relação entre eles é de amizade e que nada do que estava a ser especulado era verdade.

A viagem de Márcia Soares ao Rio de Janeiro tem sido cheia de momentos descontraídos e encantadores, e a comentadora continua a partilhar a sua experiência com os seguidores, que a acompanham de perto. Está claro que Márcia está a aproveitar ao máximo a sua estadia no Brasil.