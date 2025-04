Este vestido de Márcia Soares é ideal para a primavera. E só custa 24€

Márcia Soares regressa às galas com tudo. As fotos do vestido completamente transparente

Recrie este visual de Márcia Soares por menos de 25 euros. Nós dizemos-lhe como.

Márcia Soares esteve presente no programa «Dois às 10» na passada quinta-feira, dia 3 de abril, para partilhar com os telespectadores as mais recentes novidades da sua vida pessoal e profissional. A comentadora do «Big Brother», que já tinha dado nas vistas com o vestido usado na sua estreia como comentadora nas galas do novo reality show, voltou a chamar a atenção com o visual escolhido para esta nova aparição televisiva.

Desta vez, Márcia optou por um vestido curto branco e azul que, apesar da sua simplicidade, não passou despercebido. Com um corte moderno e fresco, perfeito para os dias quentes que se avizinham, o vestido destacou-se pela elegância descontraída e pelo estilo leve, ideal para o verão.

Segundo revelou ao Digital da TVI, o vestido custa apenas 24 euros e está disponível na loja New Yorker.

Mais uma vez, Márcia Soares mostrou que sabe conjugar estilo, simplicidade e tendência sem gastar uma fortuna, reforçando o seu lugar como uma das figuras mais comentadas do momento no mundo televisivo português.

Veja, em cima, na galeria, outros visuais de Márcia Soares que ainda dão que falar.