Transformação de Marco Costa deixa seguidores boquiabertos

Marco Costa, conhecido do grande público, voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, o pasteleiro decidiu mudar radicalmente de visual — e não deixou ninguém indiferente.

Através do Instagram, Marco partilhou a sua nova aparência: o ex-concorrente do reality show está agora loiro! A transformação foi tão ousada quanto inesperada, deixando os seguidores em choque e completamente rendidos ao novo estilo. «Quem muda Deus ajuda!», escreveu o próprio na legenda da publicação, revelando o novo look com entusiasmo.

As reações não tardaram. Na caixa de comentários, Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, mostrou total aprovação ao novo visual do companheiro, reagindo com um emoji em forma de coração. Também os seguidores fizeram questão de deixar a sua opinião. «Não quero acreditar que ele fez isto», «Belo look» e «Ficou giro» são apenas algumas das mensagens que se podem ler.

A ousadia de Marco Costa não passou despercebida e gerou uma onda de comentários positivos, reforçando a ideia de que, por vezes, é preciso arriscar para surpreender.

Veja agora o vídeo da transformação e não perca a galeria com algumas das melhores imagens de Marco Costa — o novo loiro do momento!