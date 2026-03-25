Um mês e meio depois de se separar, Marco Costa anuncia recomeço

Marco Costa diverte-se com a filha: veja as imagens!

Ao lado da filha, Marco Costa aproveita dia "cheio de amor"!

Marco Costa revelou nas redes sociais que está a passar por um novo início na sua vida.

Recorrendo ao Instagram, nesta terça-feira, dia 24, Marco Costa revelou que voltou a praticar exercício físico.

"Neste último mês e meio, tenho andado meio 'preguiçoso'. Com as rotinas trocadas, não tenho treinado tanto quanto gostaria", começou por admitir o pasteleiro.

Em seguida, Marco Costa frisou: "Ontem, decidi alinhar-me com as novas rotinas e obrigar-me a não inventar desculpas! Hoje, começo de novo. E irei começar as vezes que forem necessárias até chegar onde quero!".

"A vida é linda e amanhã é sempre um ótimo dia para corrermos atrás! Vamos!", acrescentou.

Veja, agora, algumas das melhores imagens de Marco Costa nas galerias de fotografias que preparámos para si.