Um mês e meio depois de se separar, Marco Costa anuncia recomeço

Marco Costa revelou nas redes sociais que está a passar por um novo início na sua vida.
Recorrendo ao Instagram, nesta terça-feira, dia 24, Marco Costa revelou que voltou a praticar exercício físico.
"Neste último mês e meio, tenho andado meio 'preguiçoso'. Com as rotinas trocadas, não tenho treinado tanto quanto gostaria", começou por admitir o pasteleiro.
Em seguida, Marco Costa frisou: "Ontem, decidi alinhar-me com as novas rotinas e obrigar-me a não inventar desculpas! Hoje, começo de novo. E irei começar as vezes que forem necessárias até chegar onde quero!".
"A vida é linda e amanhã é sempre um ótimo dia para corrermos atrás! Vamos!", acrescentou.
Veja, agora, algumas das melhores imagens de Marco Costa nas galerias de fotografias que preparámos para si.