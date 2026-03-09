Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:00

Marco Costa viajou até ao Algarve para uma escapadinha entre pai e filha.

Este domingo, dia 8, celebra-se o Dia da Mulher, uma data que tem sido destacada por diversas figuras públicas nas redes sociais.

Por exemplo, Marco Costa assinalou a ocasião partilhando um registo em que surge a surpreender a filha, Maria Emília, de três anos, com algumas flores.

"Feliz Dia da Mulher, meu amor!", escreveu o ex-concorrente de "Secret Story - Casa dos Segredos" na legenda deste momento ternurento.

Recorde-se que Maria Emília é fruto do noivado, entretanto terminado, de Marco Costa com Carolina Pinto.

Temas: Marco Costa Algarve Maria Emília

