Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"

Marco Costa diverte-se com a filha: veja as imagens!

Marco Costa viajou até ao Algarve para uma escapadinha entre pai e filha.

Este domingo, dia 8, celebra-se o Dia da Mulher, uma data que tem sido destacada por diversas figuras públicas nas redes sociais.

Por exemplo, Marco Costa assinalou a ocasião partilhando um registo em que surge a surpreender a filha, Maria Emília, de três anos, com algumas flores.

"Feliz Dia da Mulher, meu amor!", escreveu o ex-concorrente de "Secret Story - Casa dos Segredos" na legenda deste momento ternurento.

Recorde-se que Maria Emília é fruto do noivado, entretanto terminado, de Marco Costa com Carolina Pinto.