Antes de anunciar a separação, Marco Costa deixou escapar algo: "Estou perdido"

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram a separação, mas os seguidores já vinham reparando em sinais de tensão no relacionamento. Dias antes do comunicado oficial, o empresário partilhou nas redes sociais um desabafo sobre o amor, levantando suspeitas sobre o fim iminente da relação.

Marco Costa e Carolina Pinto estão separados, e desde o inesperado anúncio os seguidores têm analisado cada gesto e atitude do ex-casal. Um exemplo disso é que a influenciadora divulgou o negócio do pasteleiro apenas três horas antes do comunicado oficial ser publicado. 

O empresário já tinha deixado sinais de que o fim da relação se aproximava, ao ser visto nas redes sociais sem o anel de noivado. Dias antes, o ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou um poema que escreveu sobre o amor, intitulado "Entre Silêncios e Promessas". 

"Os mais próximos sabem que gosto de escrever, mas para fora nunca mostrei este lado mais 'sensível', onde tento passar sentimentos através de palavras! Hoje decidi partilhar com vocês um texto inspirado numa vida, que pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser a de qualquer um de nós", disse no post.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto

