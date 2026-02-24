Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente

  Dois às 10
  Hoje às 08:54

Dias depois de anunciar a separação de Marco Costa, Carolina Pinto deu a entender nas redes sociais que está a começar um novo capítulo numa nova casa.

Carolina Pinto parece estar a iniciar uma nova etapa da sua vida. Através de uma publicação feita esta segunda-feira, 23 de fevereiro, no Instagram, a agora ex-companheira de Marco Costa deu a entender que tem uma nova casa.

Na imagem partilhada, surge a segurar um molho de chaves, tendo como cenário uma divisão vazia. Na legenda, escreveu apenas duas palavras carregadas de significado: “Tela em branco.”

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio e carinho por parte de amigos e seguidores. “Vai com tudo, minha menina”, comentou Joana Diniz. Entre os vários comentários pode ainda ler-se: “Que seja o início de um capítulo muito bonito das vossas vidas. Força.”

Recorde-se que foi no passado dia 15 de fevereiro que Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram a separação, surpreendendo os fãs com um comunicado.

