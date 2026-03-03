Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Marco Costa leva filho de Carolina Pinto a lugar único: "O dia foi por tua conta"

No Instagram, Carolina Pinto mostrou-se com uma companhia única e Marco Costa não ficou indiferente.

No passado sábado, dia 28, Carolina Pinto decidiu aproveitar um dia de passeio. A influenciadora digital partilhou no Instagram várias fotografias deste momento de lazer, vivido com os filhos, Vicente e Maria Emília.

Na legenda, Carolina Pinto não escreveu qualquer texto, limitando-se a colocar um emoji em forma de trevo. A publicação recebeu milhares de "gostos", incluindo o de Marco Costa.

Recorde-se que há exatamente duas semanas, o ex-casal anunciou publicamente a sua separação.

