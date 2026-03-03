Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 6min

No Instagram, Carolina Pinto mostrou-se com uma companhia única e Marco Costa não ficou indiferente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No passado sábado, dia 28, Carolina Pinto decidiu aproveitar um dia de passeio. A influenciadora digital partilhou no Instagram várias fotografias deste momento de lazer, vivido com os filhos, Vicente e Maria Emília.

Na legenda, Carolina Pinto não escreveu qualquer texto, limitando-se a colocar um emoji em forma de trevo. A publicação recebeu milhares de "gostos", incluindo o de Marco Costa.

Recorde-se que há exatamente duas semanas, o ex-casal anunciou publicamente a sua separação.

Veja agora as imagens partilhadas por Carolina Pinto na galeria de fotografias que preparámos para si.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto

RELACIONADOS

Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente

Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

Este lanche saudável é o aliado de Carolina Pinto na perda de peso

Marco Costa e Carolina Pinto sofrem perda gestacional

Fora do Estúdio

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 20min

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Há 3h e 47min

Instrutor Joaquim nunca foi visto assim. Foto inédita deixa fãs em êxtase

Hoje às 15:00

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Hoje às 11:27

Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

Hoje às 09:22

Manuel Luís Goucha descobre agenda com promessas que a mãe deixou escritas antes de morrer

Hoje às 09:02

Detalhe volta a colocar Fanny e João Mota nos holofotes: mas qual é, afinal, a relação atual entre eles?

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Hoje às 10:01

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Hoje às 10:00

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Hoje às 10:21

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Hoje às 12:28

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 6min

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

Ontem às 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

Fotos

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Há 2h e 6min

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Há 2h e 20min

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Há 3h e 6min

Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»

Há 3h e 19min