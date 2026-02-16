Cumpriu o sonho de ser pai e agora surpreende ao anunciar separação da mãe da filha: «Decidimos seguir caminhos diferentes»

Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram o fim da relação através de um comunicado conjunto. O ex-casal garante que a filha continuará a ser a prioridade absoluta e pede respeito por este momento delicado.

Marco Costa e Carolina Pinto estão separados. A notícia foi avançada pelo próprio ex-concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos, através de um comunicado partilhado na sua página de Instagram e assinado por ambos.

“Eu e a Carolina decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Temos uma filha maravilhosa e que continuará a ser a nossa prioridade absoluta”, pode ler-se na mensagem.

Apesar do fim da relação, o agora ex-casal deixou claro que a filha continuará a ser o centro das suas vidas. “O amor que sentimos por ela une-nos para sempre e é com respeito e responsabilidade que vamos continuar a caminhar enquanto pais”, garantiram.

No mesmo comunicado, Marco Costa e Carolina Pinto pedem ainda compreensão neste momento mais delicado. “Pedimos compreensão e respeito por este momento mais reservado das nossas vidas. Seguimos com gratidão pelo que vivemos e com maturidade para o que virá”, concluem.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, com mensagens de apoio dirigidas a ambos nesta nova fase das suas vidas.