Marco Costa sobre separação de Carolina Pinto: «O que me custa mais é...»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:38

No Dois às 10, Marco Costa, o pasteleiro e ex-concorrente de reality shows da TVI, falou sobre o fim da relação com a mãe da filha.

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O empresário e pasteleiro Marco Costa esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde falou abertamente sobre a recente separação de Carolina Pinto e o impacto que essa mudança trouxe à sua vida.Marco Costa não escondeu a dor de ver o projeto de família chegar ao fim, mas mostrou-se determinado em seguir em frente com uma atitude positiva.

“Dói, custa sempre, mas cada fim tem um novo recomeço. Se é para o melhor para todos, não fico a bater muito no assunto. Para mim, saúde é problemas. Se não tenho problemas de saúde, não tenho problemas, tenho coisas a resolver”, afirmou.

Um dos momentos mais emotivos da entrevista surgiu quando o empresário falou sobre a filha, Maria Emília, de três anos. A adaptação a uma nova rotina, dividida entre duas casas, tem sido um dos maiores desafios. “Ainda hoje, o que me custa mais é não ter a minha filha na cama comigo todos os dias. Ela está feliz na minha casa, está feliz na casa da mãe, que é uma super mãe. Não fosse a Carolina a super mãe que é, eu queria a miúda sempre só para mim”, confessou.

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Marco Costa fez ainda questão de esclarecer que a separação não significa um corte com as famílias, dando como exemplo a relação que mantém com os ex-sogros de uma relação anterior com Vanessa Martins. “Eu ainda hoje falo muitas vezes com o pai da Vanessa. A dona Carla vai ser sempre a avó da minha filha. Ela não é a mãe da minha ex-companheira, ela é a avó da minha filha”, explicou.

Por fim, Marco Costa mostrou-se indiferente às críticas e comentários que têm surgido, garantindo que a sua prioridade é manter a estabilidade emocional. “A opinião das pessoas não passa só da opinião delas. Não me iludo nem com mil elogios, nem vou abaixo com cinquenta mil críticas”, concluiu

Temas: Marco Costa Carolina Pinto Dois às 10 Secret Story Big Brother
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