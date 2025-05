Noiva de Marco Costa emagrece e está irreconhecível. Veja como está agora!

«Que mulherão»: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, incendeia as redes sociais com fotos arrasadoras

Após perder vários quilos, a companheira do pasteleiro está quase irreconhecível — e os fãs não param de elogiar. Veja as imagens que estão a dar que falar.

Carolina Pinto, companheira do conhecido pasteleiro Marco Costa, está a viver uma autêntica transformação física e emocional. Aos 32 anos, a noiva do ex-concorrente tem partilhado nas redes sociais o seu processo de reeducação alimentar, treino disciplinado e, sobretudo, recuperação da autoconfiança.

A mudança começou com um momento de choque. «Quando fiz a avaliação no ginásio e me deparei com uma quantidade imensa de massa gorda, congelei. De quem é a culpa? De quem não faz absolutamente nada para mudar. De quem não tem disciplina, nem respeito por si próprio. De quem não tem educação a comer e acha que é só desta vez. O desta vez sai caro», confessou Carolina numa das suas publicações.

Determinação e consistência foram as palavras de ordem. Em apenas três semanas, Carolina conseguiu perder 4 kg, sublinhando que o mais importante não foi o peso, mas a confiança que ganhou: «Reeduquei-me a nível alimentar, e fiz com que a minha rotina de treino fosse consistente. 3 semanas, menos 4kg e mais importante do que estes kilos. a confiança em mim!», acrescentou.

Mas a transformação não ficou por aqui. Em seis semanas, Carolina perdeu um total de 9 kg e ganhou 2 kg de massa muscular, mostrando resultados visíveis que ultrapassam a questão estética. «Quando achares que é impossível por favor lembra-te de mim. Somos a mesma pessoa, com mais disposição, com mais força com um sono melhor, com menos stress, com mais saúde e mais confiante. Os resultados vão muito mais além da estética. ‘O corpo alcança aquilo que a mente acredita!’ Alguém me disse isto e é verdade», escreveu, reforçando a importância do equilíbrio mental neste processo.

Com as suas partilhas, Carolina Pinto tem inspirado milhares de seguidores, provando que a mudança é possível com força de vontade, disciplina e amor-próprio.

Veja, acima, na galeria, como está Carolina Pinto.