«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Quatro meses depois de terem anunciado o fim da relação, Carolina Pinto voltou a falar sobre Marco Costa e não conseguiu conter a emoção.

A influenciadora digital aderiu a uma tendência viral nas redes sociais, na qual os criadores de conteúdo conversam com a sua versão do passado. Durante o vídeo, Carolina revisitou momentos marcantes da sua vida e acabou por recordar a história de amor que viveu durante cinco anos com o pasteleiro.

Visivelmente emocionada, a empresária falou da família que construiu ao lado de Marco Costa e do sonho que ambos tinham de casar. «Apaixonei-me, construí uma família, tive uma filha maravilhosa, fui pedida em casamento, como tu sabes o nosso sonho sempre foi casar», partilhou, sem conseguir esconder as lágrimas.

Apesar do pedido de casamento, o enlace acabou por nunca acontecer. Carolina Pinto confessou que nunca imaginou que a relação terminasse daquela forma. «Não casei… aconteceu a vida. A vida às vezes obriga-nos a deixar ir pessoas que achávamos que iam ficar para sempre», desabafou.

Ainda assim, a influenciadora fez questão de deixar claro que continua a guardar carinho por tudo o que viveu ao lado do ex-companheiro e que a prioridade de ambos continua a ser a filha, Maria Emília, de três anos.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Marco Costa Carolina Pinto Dois às 10 Reality Show Secret Story
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Um mês e meio depois de se separar, Marco Costa anuncia recomeço

Fora do Estúdio

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Há 3h e 45min

Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

Hoje às 14:42

«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

Hoje às 12:03

Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

Hoje às 08:48

O que se passa com Ariana Miranda? Ex-concorrente do Secret Story comunica decisão e preocupa fãs

Hoje às 08:36

Não deixou passar. Ao lado do namorado, Eva Pais responde a comentários de Catarina Miranda

Ontem às 20:31

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Ontem às 15:26
MAIS

Mais Vistos

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Ontem às 11:24

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Hoje às 10:00

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Hoje às 10:06

Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida

Ontem às 10:12

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Ontem às 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Há 45 min

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Há 1h e 58min

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 2h e 58min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 26min