«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Seis meses após a "1.ª Companhia", Filipe Delgado realiza o maior sonho: «Não imaginam a emoção que sinto»

Quatro meses depois de terem anunciado o fim da relação, Carolina Pinto voltou a falar sobre Marco Costa e não conseguiu conter a emoção.

A influenciadora digital aderiu a uma tendência viral nas redes sociais, na qual os criadores de conteúdo conversam com a sua versão do passado. Durante o vídeo, Carolina revisitou momentos marcantes da sua vida e acabou por recordar a história de amor que viveu durante cinco anos com o pasteleiro.

Visivelmente emocionada, a empresária falou da família que construiu ao lado de Marco Costa e do sonho que ambos tinham de casar. «Apaixonei-me, construí uma família, tive uma filha maravilhosa, fui pedida em casamento, como tu sabes o nosso sonho sempre foi casar», partilhou, sem conseguir esconder as lágrimas.

Apesar do pedido de casamento, o enlace acabou por nunca acontecer. Carolina Pinto confessou que nunca imaginou que a relação terminasse daquela forma. «Não casei… aconteceu a vida. A vida às vezes obriga-nos a deixar ir pessoas que achávamos que iam ficar para sempre», desabafou.

Ainda assim, a influenciadora fez questão de deixar claro que continua a guardar carinho por tudo o que viveu ao lado do ex-companheiro e que a prioridade de ambos continua a ser a filha, Maria Emília, de três anos.