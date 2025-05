O segredo mais doloroso de Marco Costa e Carolina Pinto vem agora a público

Marco Costa e Carolina Pinto falaram sobre um capítulo íntimo e comovente da sua vida pessoal, que até agora mantiveram longe dos holofotes.

No programa «Dois às 10» desta segunda-feira, 12 de maio, Marco Costa e Carolina Pinto abriram o coração numa entrevista marcada por emoção, amor e resiliência. O casal foi convidado especial da manhã televisiva e falou abertamente sobre o percurso da sua relação, a experiência da paternidade e os desafios que têm enfrentado juntos.

O momento mais marcante da conversa surgiu quando Cristina Ferreira perguntou se algum dos dois já tinha feito a peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima. Marco Costa surpreendeu o público e os presentes em estúdio ao partilhar, pela primeira vez, um episódio íntimo e até então desconhecido.

Emocionado, o pasteleiro revelou que em 2023, apenas um mês depois do nascimento da filha Emília, decidiu cumprir uma promessa feita em silêncio: «Quando a minha filha nasceu, uma semana a seguir, fui a pé sozinho. Tinha feito a promessa porque nós tínhamos perdido um bebé, ninguém sabia», contou, com a voz embargada pela emoção. Este gesto carregado de simbolismo foi a forma encontrada por Marco para lidar com a dor da perda e agradecer pela nova vida que chegou à família.

O testemunho tocante expôs uma faceta mais vulnerável e humana de Marco Costa, até agora desconhecida do público. Ao lado de Carolina Pinto, partilhou não só a dor da perda como também a força que os uniu ainda mais enquanto casal. A chegada da pequena Emília representou um novo capítulo, mas também uma superação emocional, vivida de forma reservada até este momento de partilha pública.

A revelação comoveu todos, sublinhando a importância do amor, da fé e da resiliência nos momentos mais difíceis. Marco e Carolina mostraram que, por trás das imagens felizes que partilham com o público, existe uma história de superação, intimamente marcada pela perda, mas também pela esperança.