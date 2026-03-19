Poderá haver uma reconciliação com Carolina Pinto? Marco Costa reage

Marco Costa falou sobre a separação de Carolina Pinto e reagiu ao cenário de reconciliação.

Marco Costa marcou presença no programa "Dois às 10" desta terça-feira, dia 17, onde falou sobre a forma como tem enfrentado esta nova etapa após a separação de Carolina Pinto.

O pasteleiro admitiu que o processo não é fácil, mas encara-o com pragmatismo: "Dói um bocadinho, custa sempre, mas cada fim tem um novo recomeço. Cada vez que as coisas acabam surge uma nova oportunidade de recomeçar". Acrescentou ainda que é "muito pragmático", explicando: "Se é o melhor para todos, não fico a bater muito no assunto".

Marco Costa fez também questão de sublinhar que não existem ressentimentos: "Não há rancor nenhum de parte a parte".

De seguida, Cláudio Ramos questionou-o sobre a possibilidade de reconciliação com a influenciadora digital, referindo: "Tu és homem de ponto final é ponto final e não olhas para trás ou há possibilidade, pensas 'será que pode haver um recomeço?'. Eu sou daqueles que acredita muito numas segundas oportunidades até que o amor exista, às vezes insiste-se e depois logo se vê. Tu és essa pessoa?".

Em resposta, Marco Costa devolveu a questão: "Insistes com o teu ex-namorado?".

O apresentador respondeu de forma direta: "Olha, insisti bastantes vezes, até não dar, é verdade, mas tu não és assim? É mais prático assim".

Por sua vez, Marco Costa foi claro quanto à sua postura: "Eu não sou assim. Não sei se é mais prático… Imagina, eu volto a dizer, para mim, feliz é estar em paz e, às vezes, a gente tem que cortar as coisas".