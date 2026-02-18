Poucos dias após a separação, Marco Costa embarca em viagem com a ex-sogra: «Muito feliz»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:03

Dias depois de ter anunciado o fim da relação com Carolina Pinto, Marco Costa voltou a surpreender ao surgir no aeroporto ao lado da ex-sogra.

Poucos dias depois de ter anunciado a separação de Carolina Pinto, Marco Costa voltou a surpreender os seguidores — desta vez ao mostrar que mantém uma relação próxima com a ex-sogra.

Nas redes sociais, o pasteleiro partilhou imagens no aeroporto ao lado de Carla, mãe de Carolina, revelando que ambos iam viajar juntos para a Turquia: “Lembram-se que disse que ia para fora? Vou com a dona Carla à Turquia pôr um sorrisinho bonito nesta boca”, contou, bem-humorado.

Segundo explicou, a viagem surge após um convite de uma clínica. “Vamos em conjunto, uma semana de namoro, para tratar destes dentes”, brincou Marco, mantendo o tom descontraído. Também Carla se mostrou entusiasmada com a experiência. “Muito feliz, muito grata”, afirmou.

A viagem acaba por surpreender os fãs, tendo em conta que a separação de Marco Costa e Carolina Pinto foi tornada pública há poucos dias.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto Dois às 10

