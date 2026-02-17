Separado, Marco Costa deixa escapar pormenor da nova dinâmica familiar

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00

Após a separação, Marco Costa mostrou como continua a partilhar a parentalidade com Carolina Pinto.

Recentemente, Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram nas redes sociais que estão separados. “Eu e a Carolina decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Temos uma filha maravilhosa que continuará a ser a nossa prioridade absoluta. O amor que sentimos por ela une-nos para sempre, e é com respeito e responsabilidade que vamos continuar a caminhar enquanto pais. Pedimos compreensão e respeito por este momento mais reservado das nossas vidas. Seguimos com gratidão pelo que vivemos e com maturidade para o que virá”, lê-se no comunicado.

Apesar da separação, o pasteleiro parece estar a prosseguir a sua vida normalmente. Esta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, partilhou no seu Instagram uma imagem onde revelou que vai ausentar-se: “Vou estar uma semana fora, mas a sopa preferida da Emília já está feita”, escreveu na legenda.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto

