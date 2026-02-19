Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

A rutura parecia inesperada, mas fontes próximas garantem que os sinais já eram visíveis há algum tempo. Agora, sabe-se que “em outubro” algo terá mudado.

O anúncio da separação de Marco Costa e Carolina Pinto surpreendeu todos.

A separação do ex-concorrente de "Secret Story" foi abordada na rubrica "Conversas de Café", do programa "Dois às 10", onde Adriano Silva Martins revelou algo inesperado: "Em outubro, no 'V+ Fama', não avançámos com a notícia porque o Marco nos desmentiu. Mas havia rumores de que eles não estavam bem e que estavam separados".

Veja, agora, o vídeo com o comentário sobre a separação de Marco Costa e Carolina Pinto.

