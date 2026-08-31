De luto, Marco Costa chora morte de pessoa especial: «Esteve comigo no dia mais difícil da minha vida»

Atenção. Este objeto pode estar a ser usado para tentar furtar o seu carro

Marco Costa está de luto pela morte de um amigo próximo. O chefe de pastelaria recorreu este domingo, 30 de agosto, às redes sociais para partilhar uma emotiva mensagem de despedida a Miguel, que morreu na sequência de um acidente de mota.

“Hoje perdi um irmão. Não de sangue, mas de vida”, começou por escrever o ex-concorrente de reality shows da TVI.

Marco Costa revelou que conhecia Miguel desde os 17 anos e recordou os muitos momentos que viveram juntos. “Crescemos juntos, treinámos juntos, aprendemos a lutar, descobrimos a paixão pelas motas, vivemos noites, sonhos, conquistas e desilusões. Foram tantos momentos, tantas histórias, tantos caminhos percorridos lado a lado”, escreveu.

O pasteleiro lembrou ainda o apoio que recebeu do amigo num dos momentos mais difíceis da sua vida: “Quando perdi o meu pai, o Miguel esteve comigo no dia mais difícil da minha vida.”

“E, ao longo destes anos, estivemos um para o outro. Fomos amigos, fomos companheiros, fomos pais e, acima de tudo, fomos irmãos”, acrescentou.

Perante a perda inesperada, Marco Costa confessou estar devastado. “Hoje custa acreditar que partiste assim, num acidente de mota. Fica um vazio enorme e uma saudade que sei que nunca vai passar”, lamentou.

Na despedida, deixou ainda uma última mensagem ao amigo: “Obrigado por tudo, Miguel. Por todos os momentos, por todos os ensinamentos e por teres feito parte da minha vida. Vou sentir muito a tua falta, irmão. Até sempre”.