«Afinal, não sou de ferro»: Marco Costa faz desabafo e revela o que mudou

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Marco Costa assinalou recentemente os 36 anos e, esta terça-feira, 8 de setembro, recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre a idade e as mudanças que tem sentido nos últimos tempos.

O pasteleiro, que se separou de Carolina Pinto no início do ano, é pai de Emília e tem dividido os últimos meses entre o trabalho e o tempo dedicado à família. Agora, aos 36, admite que já não encara a vida da mesma forma.

“Há 10 ou 15 anos, se me perguntassem como é que eu aguentava sem dormir, eu respondia: ‘Não preciso de dormir. Sou de ferro. Sou uma máquina. Sou imbatível.’ E acreditava mesmo”, começou por recordar.

“Hoje tenho 36. E é engraçado como a idade chega sem avisar (…) o corpo começa a cobrar. Aquela noite que antes era ‘tranquila’ agora dá direito a dois dias de recuperação”, confessou.

Apesar de sentir que perdeu alguma resistência, Marco Costa garante que ganhou algo ainda mais importante: “À medida que vou perdendo resistência, vou ganhando outra coisa. Foco. Já não tenho energia para desperdiçar. Já não quero fazer tudo. Quero fazer o que importa”.

O ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ terminou a reflexão com uma conclusão bem-humorada, mas também consciente: “Afinal, não sou de ferroNão ser de ferro. É saber que já não somos e continuar na mesma. Só que agora com 36. E com muito mais dores nas costas.”

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