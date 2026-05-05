«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

Após sair do Secret Story, Ana faz revelação que envolve o pai do filho: «Toda a gente vai ficar chocada»

Marco Costa viveu uma noite especial esta segunda-feira, 4 de maio, no Estádio José Alvalade, onde assistiu ao jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Vitória Sport Clube

Apesar da vitória do Sporting, clube de Marco Costa, o momento mais especial foi em família e acabou por marcar a noite. O pasteleiro fez-se acompanhar pela filha, Maria Emília, de três anos, que viveu a experiência com entusiasmo — especialmente ao conhecer uma das figuras mais adoradas do universo sportinguista: o Jubas.

Fã assumida da mascote, a pequena teve oportunidade de estar de perto com o leão em versão animada, num momento que deixou o pai completamente rendido e que fez questão de partilhar nas redes sociais.

Entre fotografias e vídeos, Marco Costa não escondeu o orgulho e o amor que sente pela filha: “O amor mais puro tem o teu nome, Maria Emília. Tudo em mim sorri por tua causa. Amor do pai 💚💚💚 Obrigado, Jubas”, escreveu na legenda.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que se renderam à cumplicidade entre pai e filha e à ternura do momento.