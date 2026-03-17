Há uma ligação que perdura entre Marco Costa e Vanessa Martins: Pasteleiro assume: "Falo muitas vezes"

  • Dois às 10
  • Hoje às 17:00

Numa conversa franca, Marco Costa, falou sobre a relação que mantém com a família Vanessa Martins, com quem esteve casado durante quatro anos.

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Um mês depois de ter anunciado a separação de Carolina Pinto, Marco Costa esteve no programa "Dois às 10" nesta terça-feira, dia 17, onde falou sobre como tem enfrentado esta nova fase.

"Dói um bocadinho, custa sempre, mas cada fim tem um novo recomeço. Cada vez que as coisas acabam surge uma nova oportunidade de recomeçar", afirmou o pasteleiro, assumindo ser "muito pragmático": "Se é o melhor para todos, não fico a bater muito no assunto".

Durante a entrevista, ao falar sobre a boa relação que mantém com a mãe de Carolina Pinto, que o ex-concorrente destacou que "será sempre família", Marco Costa acabou por fazer uma revelação sobre o antigo sogro, pai de Vanessa Martins, com quem esteve casado durante quatro anos: "Falo muitas vezes com o pai da Vanessa".

Temas: Marco Costa Vanessa Martins
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