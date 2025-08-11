Revelado: Foi assim que Eduardo Ferreira conheceu Marco Paulo

  Hoje às 15:14

Em 2017, um vídeo feito por bombeiros de Braga chegou a Marco Paulo e mudou a vida de Eduardo Ferreira, dando início a uma amizade que durou até aos últimos dias do cantor.

Eduardo Ferreira, bombeiro em Braga e ex-concorrente do “Big Brother Verão”, abriu o coração na sua “Curva da Vida” para recordar como conheceu Marco Paulo, relação que mudaria para sempre a sua vida.

O momento remonta a 2017, no auge dos incêndios de Pedrógão Grande. “Nós, bombeiros lá em Braga, também passámos por um momento muito difícil e cantávamos uma música do Marco. No Natal, decidimos fazer um vídeo que se tornou viral e chegou até ele”, contou, emocionado.

Pouco tempo depois, Eduardo recebeu uma chamada inesperada. “Olho para o telefone e percebo que era a voz dele. A partir daí, tivemos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos.”

Desde então, Eduardo e Marco Paulo partilharam inúmeros momentos, construindo uma amizade que, anos mais tarde, o tornaria “o herdeiro surpresa” do cantor.

Eduardo Ferreira, oitavo concorrente expulso do “Big Brother Verão”, voltou a recordar a relação especial que manteve com Marco Paulo no Dois às 10. O bombeiro de Braga, que se tornou conhecido como “o herdeiro surpresa” do cantor, revelou que nunca imaginou receber 10% da herança.

O ex-concorrente foi avisado pelo Marco que ia ser conhecido sem esperar. Mas nunca previu que lhe deixasse parte da herança, contou, explicando o motivo pelo qual acredita que foi contemplado no testamento: “Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”

