Cinha Jardim faz revelação sobre o testamento de Marco Paulo: «Sei que uns dias antes de morrer...»

Cinha Jardim, amiga de longa data de Marco Paulo, revela conversa que o cantor teve com os herdeiros dias antes de falecer

A fortuna de Marco Paulo continua a gerar controvérsia, especialmente a questão do herdeiro cuja existência era até à morte do cantor desconhecida.

Na emissão da passada quarta-feira, dia 11 de dezembro, do programa "Dois às 10", durante a rubrica "Conversas de Café", foi discutida uma entrevista dada por Eduardo Ferreira, na qual o bombeiro desmente ter sido amante de Marco Paulo. A comentadora e amiga próxima do cantor, Cinha Jardim, confirmou: «Não era namorado do Marco Paulo. Era a pessoa que o Marco Paulo, neste momento e há três anos para cá, se sentia melhor e se divertia muito. Daí a ser namorado vai um grande passo».

Cláudio Ramos afirmou: «Um amigo colorido...». Cinha Jardim acrescentou com um sorriso: «Era um amigo colorido, com muitas cores, porque ele tem olhos azuis, muito bonitos...». «Era um amigo colorido para o Marco Paulo», terminou, com um tom mais sério.

«Íamos para Braga, o Eduardo tinha de estar sempre presente... Sentia-se muito bem com ele. Passava a tarde, se podia, iam passear... Que eu tivesse visto ou soubesse de alguma coisa que se tivesse passado para além disso, nunca vi», disse a comentadora, deixando claro que não testemunhou nenhum comportamento que denunciasse os dois terem uma relação para lá da amizade.

Sobre o fato de Marco Paulo não ter comunicado em vida o segundo testamento, Cinha Jardim, visivelmente indignada, questionou: «Por que razão o Marco Paulo não disse nada ao Toni e ao Marquinho?». «Sei que, poucos dias antes de falecer, ele chamou o Marquinho e ambos leram o testamento, mas ele não falou nem mencionou...», revelou ainda.

