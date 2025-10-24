«A minha vida foi uma mentira. Até o meu nome». Revelações de Marco Paulo ao bombeiro Eduardo Ferreira vêm a público

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:15

No programa «Dois às 10», Eduardo Ferreira, amigo e herdeiro de Marco Paulo, recordou o cantor no dia em que se assinala um ano da sua morte. Entre memórias e emoções, o bombeiro falou sobre a relação especial que os unia e respondeu às polémicas em torno da herança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No «Dois às 10», esta sexta-feira, o programa assinalou um ano desde a morte de Marco Paulo, um dos maiores nomes da música portuguesa. Entre memórias e emoções, Eduardo Ferreira, bombeiro e amigo próximo do cantor, esteve em estúdio para recordar momentos marcantes e esclarecer algumas das polémicas que surgiram após o desaparecimento do artista.

Acusado várias vezes de ter sido namorado de Marco Paulo, Eduardo quis colocar um ponto final nos rumores: “O Marco nunca chegou à minha beira e disse ‘estou apaixonado por ti’. A nossa relação sempre foi de amizade, de carinho e de respeito. A família dele sempre soube da amizade que tínhamos”, garantiu.

Questionado sobre o facto de ter sido designado herdeiro do cantor, Eduardo Ferreira revelou que recebeu a notícia como um gesto simbólico de gratidão: “Acho que foi um ‘obrigado’. O Marco Paulo, quando vinha para Braga, chegou a confidenciar-me: ‘A minha vida foi uma mentira, até o meu nome’. Dizia que aqui, quando estava comigo e com os colegas, ‘sou o que nunca fui. Aqui tornei-me o Marco ou o João Simão, sou uma pessoa livre’.”

Sobre o alegado litígio com outros herdeiros, o bombeiro optou por não comentar em detalhe, mas deixou uma mensagem de serenidade: “Não quero que ninguém seja prejudicado.”

 

Temas: Marco Paulo Eduardo Ferreira Heranca Dois às 10 Claudio Ramos

RELACIONADOS

No leito da morte, Marco Paulo fez aviso 'serio' a Eduardo Ferreira: «Agarrou a minha mão e disse-me...»

Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

Revelado: Foi assim que Eduardo Ferreira conheceu Marco Paulo

A Não Perder

Esqueça os produtos anti-nódoas. É assim que vai conseguir tirar nódoas de azeite da roupa

Hoje às 16:00

5 ideias para aproveitar fins-de-semana de chuva em casa

Hoje às 15:30

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Hoje às 15:00

Descubra quais alimentos não deve usar na air fryer. Alguns vão surpreendê-lo

Hoje às 14:30

Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa

Hoje às 14:24

Cristina Ferreira sai em defesa de famosa atriz da TVI, após partilha íntima ser duramente criticada

Hoje às 11:07

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Hoje às 09:16
MAIS

Mais Vistos

«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?

Ontem às 12:28

Cristina Ferreira questiona Zé sobre comentários relativos à sua postura com Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Ontem às 12:03

Depois de um divórcio polémico e de um novo amor inesperado, esta atriz da TVI reconciliou-se com o ex-marido e vai ser mãe

Ontem às 10:13

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

22 out, 11:59

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho

Hoje às 09:16

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Ontem às 11:02

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Fotos

Esqueça os produtos anti-nódoas. É assim que vai conseguir tirar nódoas de azeite da roupa

Hoje às 16:00

5 ideias para aproveitar fins-de-semana de chuva em casa

Hoje às 15:30

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Hoje às 15:00

Descubra quais alimentos não deve usar na air fryer. Alguns vão surpreendê-lo

Hoje às 14:30