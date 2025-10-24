«A minha vida foi uma mentira. Até o meu nome». Revelações de Marco Paulo ao bombeiro Eduardo Ferreira vêm a público

No programa «Dois às 10», Eduardo Ferreira, amigo e herdeiro de Marco Paulo, recordou o cantor no dia em que se assinala um ano da sua morte. Entre memórias e emoções, o bombeiro falou sobre a relação especial que os unia e respondeu às polémicas em torno da herança.

No «Dois às 10», esta sexta-feira, o programa assinalou um ano desde a morte de Marco Paulo, um dos maiores nomes da música portuguesa. Entre memórias e emoções, Eduardo Ferreira, bombeiro e amigo próximo do cantor, esteve em estúdio para recordar momentos marcantes e esclarecer algumas das polémicas que surgiram após o desaparecimento do artista.

Acusado várias vezes de ter sido namorado de Marco Paulo, Eduardo quis colocar um ponto final nos rumores: “O Marco nunca chegou à minha beira e disse ‘estou apaixonado por ti’. A nossa relação sempre foi de amizade, de carinho e de respeito. A família dele sempre soube da amizade que tínhamos”, garantiu.

Questionado sobre o facto de ter sido designado herdeiro do cantor, Eduardo Ferreira revelou que recebeu a notícia como um gesto simbólico de gratidão: “Acho que foi um ‘obrigado’. O Marco Paulo, quando vinha para Braga, chegou a confidenciar-me: ‘A minha vida foi uma mentira, até o meu nome’. Dizia que aqui, quando estava comigo e com os colegas, ‘sou o que nunca fui. Aqui tornei-me o Marco ou o João Simão, sou uma pessoa livre’.”

Sobre o alegado litígio com outros herdeiros, o bombeiro optou por não comentar em detalhe, mas deixou uma mensagem de serenidade: “Não quero que ninguém seja prejudicado.”