Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

Entre lágrimas, Eduardo Ferreira rejeitou os rumores de que teria tido uma relação amorosa com Marco Paulo, garantindo que entre ambos existiu apenas uma amizade profunda.

Na gala de domingo, 10 de agosto, Eduardo Ferreira não conteve as lágrimas ao falar das críticas e rumores que surgiram após a morte de Marco Paulo: “Muita gente disse que nós éramos amantes, isso afetou-me muito. Toda a gente a julgar-me, a dizer que eu iludi o Marco Paulo… é mentira”, afirmou, visivelmente emocionado na sua Curva da Vida.

O bombeiro, que recebeu 10% da herança do cantor, revelou que apenas partilharam uma profunda amizade. “As pessoas não sabem, mas podem deixar sequelas muito graves. O Marco Paulo está lá em cima, certamente muito triste com certas coisas que se disse dele.”

Eduardo assumiu ter aceitado o convite para participar no “Big Brother Verão” para “mostrar quem realmente é” e garantir que o público conhece a sua verdadeira história.

Eduardo Ferreira, oitavo concorrente expulso do “Big Brother Verão”, voltou a recordar a relação especial que manteve com Marco Paulo no Dois às 10. O bombeiro de Braga, que se tornou conhecido como “o herdeiro surpresa” do cantor, revelou que nunca imaginou receber 10% da herança.

O ex-concorrente foi avisado pelo Marco que ia ser conhecido sem esperar. Mas nunca previu que lhe deixasse parte da herança, contou, explicando o motivo pelo qual acredita que foi contemplado no testamento: “Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”