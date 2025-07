Eduardo Ferreira, o novo concorrente do Big Brother Verão, ganhou este valor da herança de Marco Paulo

O dia terminou com a entrada surpresa de Eduardo Ferreira, o bombeiro que tanto deu que falar por ser herdeiro do cantor Marco Paulo.

Está confirmado: Eduardo Ferreira é o novo concorrente do "Big Brother Verão". O bombeiro de Braga, que se tornou conhecido por ter sido apontado como herdeiro de Marco Paulo, entrou esta semana na casa mais vigiada do país.

Antes de atravessar a porta da casa do reality show da TVI, Eduardo falou com Maria Botelho Moniz e admitiu sentir-se "um bocadinho nervoso e ansioso". "É a primeira vez. Vamos ver como vai correr. Espero que corra bem", disse.

Sobre o que o motivou a participar no programa, o novo concorrente foi claro: "Pela experiência, pela aventura e para me dar a conhecer".

Mas quem é, afinal, Eduardo Ferreira?

O nome de Eduardo ganhou destaque nos últimos meses, depois de ter sido apontado como um dos beneficiários da herança de Marco Paulo, com direito a 10% dos bens do cantor, falecido em julho deste ano. A informação foi avançada em novembro de 2024 no programa V+ Fama, do canal V+ TVI, e confirmada por Cláudia Jacques, amiga próxima do artista.

Segundo a socialite, Eduardo foi uma presença constante na vida do cantor, sobretudo na fase final da sua vida. “Era uma pessoa de confiança, alguém com quem o Marco desabafava sobre tudo”, revelou também Cinha Jardim, no programa Dois às 10. A comentadora social esclareceu ainda os rumores que davam conta de uma relação romântica entre os dois: “Não era namorado, era uma pessoa com quem ele desabafava de tudo»

Apesar das especulações, Eduardo Ferreira negou ter tido qualquer envolvimento amoroso com Marco Paulo. A sua ligação ao artista foi, ainda assim, forte o suficiente para que o seu nome constasse como um dos herdeiros — algo que continua a gerar surpresa e curiosidade entre os fãs do cantor.

Agora, Eduardo promete mostrar-se como é, ao natural, nesta nova aventura televisiva.