Novo detalhe sobre a relação entre Marco Paulo e Eduardo Ferreira, o bombeiro milionário, surpreende fãs

Novo herdeiro de Marco Paulo: Cinha Jardim revela informações em primeira-mão sobre o homem que vai herdar parte da fortuna do cantor

Foi revelado o vídeo que desencadeou a grande amizade entre Marco Paulo e Eduardo Ferreira

Marco Paulo decidiu deixar 10% da sua fortuna (que se totaliza em 60 milhões de euros) a um Bombeiro Sapador de Braga, Eduardo Ferreira.

Eduardo Jorge Vilaça Ferreira é casado, tem um filho de seis anos, é natural e residente em Braga e é subchefe de segunda classe dos Bombeiros Sapadores de Braga.

Marco Paulo conheceu Eduardo Ferreira depois de este, no Natal de 2019, ter publicado nas suas redes sociais um vídeo dos Bombeiros Sapadores de Braga a cantar uma música de Marco Paulo.

Ao ver as imagens e perceber que os Bombeiros Sapadores de Braga eram seus fãs, o cantor ofereceu-se para ser padrinho honorário da corporação e, em 2021, numa ida a Braga, acabou por conhecer pessoalmente alguns dos bombeiros. Na altura, chegou a ser partilhado um outro vídeo da corporação a cantar a mesma música que tinha cantado em 2019, mas, desta vez, ao lado de Marco Paulo. Sabe-se que foi aí que o cantor conheceu pessoalmente Eduardo Ferreira, com quem criou uma forte amizade.

Desde 2021, Marco Paulo e Eduardo Ferreira mantiveram o contacto e tornaram-se grandes amigos, frequentando, inclusive, a casa um do outro regularmente.

No Natal de 2023, a corporação de bombeiros voltou a partilhar um vídeo a cantar a música de Marco Paulo, reforçando a admiração pelo cantor.

A amizade com Eduardo Ferreira revelou-se de tal forma importante para Marco Paulo que o cantor, em fevereiro de 2023, alterou o testamento que tinha feito em 2009. Foi aí que Marco Paulo incluiu a quota de 10% para Eduardo Ferreira.

Sabe-se ainda que Eduardo Ferreira recebeu a notícia de que seria detentor de milhões de euros com muita surpresa.

Recorde-se que Marco Paulo - cujo verdadeiro nome era João Simão da Silva - morreu no passado dia 24 de outubro, aos 79 anos. O cantor perdeu a luta contra dois cancros, um no pulmão e outro no fígado.