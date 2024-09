Margarida Castro denuncia comportamento inaceitável de David Maurício e Cláudio Ramos reage: «As atitudes ficam para quem as pratica»

Margarida Castro mostrou-se desapontada com David Maurício

Margarida Castro esteve esta manhã no «Dois às 10» e, durante a conversa com Cláudio Ramos, mostrou o seu desagrado em relação a alguns comentários feitos a seu respeito por David Maurício no «Dilema». «Não temos relação, mas ele insiste em falar o nosso nome constantemente e tentar denegrir a nossa imagem, como fez no «Dilema», começou por dizer a ex-concorrente, quando questionada pelo apresentador sobre se mantinha contacto com David Maurício.

«Ele fez uns comentários muito feios acerca de mim e do André, muito graves mesmo, comentários que não se faz acerca de nenhuma mulher. Soube através de fãs e ficámos chocados. Nunca mencionei o nome dele de forma a denegri-lo», contou Margarida Castro. «Cada um joga da maneira que quer», rematou.

Já Cláudio Ramos, que entrevistou David Maurício ontem, mostrou-se surpreendido com a revelação da ex-concorrente. «As atitudes ficam para quem as pratica», rematou, terminando o assunto.