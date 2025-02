A explicação para o afastamento de Margarida Castro e Gabriel Sousa: «Não tem maturidade»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Margarida Castro abriu o jogo sobre o desentendimento com Gabriel Sousa, deixando claro que há vontade de resolver a situação. A ex-concorrente do «Desafio Final» revelou que, apesar das divergências, ainda espera que o conflito tenha uma solução.

Margarida Castro marcou presença no programa «Dois às 10», nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, após a sua expulsão do «Secret Story - Desafio Final» e aproveitou para falar abertamente sobre o desentendimento com Gabriel Sousa. A ex-concorrente revelou os motivos que levaram ao afastamento entre ambos, deixando claro que, apesar das divergências, ainda existe a esperança de que a situação possa ser resolvida.

Durante a sua entrevista, Margarida explicou que a rutura entre ela e Gabriel teve origem num comentário sobre a sua vida pessoal, o que a magoou profundamente. Este episódio levou ao afastamento da ex-concorrente do grupo que também incluía André Silva e Daniel Panelo, mas, de acordo com Margarida, o relacionamento de Gabriel com os outros amigos permaneceu inalterado.

«Ele continua a ser amigo do André e do Panelo, a situação foi só mesmo entre mim e o Gabriel. Eu gostava muito que isto tivesse solução, só que ao dia de hoje acho que o Gabriel ainda não tem essa maturidade para a gente se resolver», afirmou Margarida.

Apesar do distanciamento, Margarida expressou que ainda existe uma forte vontade de resolver a situação, destacando a importância da amizade que ambos tinham antes da rutura. «Tivemos realmente uma amizade muito bonita, inclusive as nossas famílias dão-se, tornou-se uma amizade mesmo familiar e realmente incomodou-me. Eu acho que quando questionamos a vida das nossas pessoas é grave e foi um bocadinho o que o Gabriel fez. Magoou-me muito e, quando me magoa, fico logo um bocadinho transtornada», explicou a ex-concorrente.

Margarida acredita que Gabriel tem também a intenção de resolver a situação, mas reconhece que ele ainda não compreendeu completamente a gravidade do que fez. «Eu acho que, da parte dele, há vontade de haver esse entendimento, da minha também há, só que eu acho que ele ainda não tem a maturidade para perceber o que fez. Na cabeça dele, aquilo foi tudo muito leve».

Com a esperança de uma possível reconciliação, Margarida deixou claro que, por enquanto, a resolução depende de ambos, mas com a confiança de que a amizade poderia ser restaurada com o tempo.