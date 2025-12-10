«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado

é O tema dos últimos dias depois de Lando Norris ser consagrado Campeão Mundial de Fórmula 1.

Margarida Corceiro voltou a ser assunto no «Dois às 10» desta quarta-feira, onde Cristina Ferreira abriu o tema com humor e surpresa:

«Está quase tão famosa como Cristiano Ronaldo», disse a apresentadora, sublinhando o impacto internacional que a atriz tem conquistado nas últimas semanas.

À mesa das Conversas de Café, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco destacaram não apenas a visibilidade alcançada, mas também a forma como Margarida tem gerido a exposição pública da relação com Lando Norris, atual campeão do mundo de Fórmula 1, elogiando a simplicidade e cumplicidade do casal.

A atriz e modelo portuguesa tem sido alvo de grande atenção mediática — dentro e fora de Portugal. Para além do seu percurso na representação e moda, Margarida ganhou uma nova dimensão global após a relação com Lando Norris ter sido assumida publicamente, logo após a vitória do piloto no Campeonato do Mundo de 2025.

Vários meios de comunicação internacionais destacaram a presença da portuguesa nos festejos do título, com imagens captadas no paddock e posteriormente partilhadas pela própria nas redes sociais.

A fotografia publicada por Margarida, acompanhada da legenda «MY LITTLE WORLD CHAMPION 🧡», correu o mundo e consolidou a associação do casal ao universo da Fórmula 1.

Desde a estreia na TVI em 2019, Margarida Corceiro tem sido apontada como uma das jovens atrizes mais bonitas e promissoras da televisão portuguesa. Paralelamente ao trabalho em ficção, tem investido na moda e no digital, colaborando com marcas internacionais e reforçando a sua presença global ao integrar recentemente uma agência de representação internacional.

A jovem continua igualmente a apostar na carreira de atriz, participando em produções nacionais e internacionais para televisão e plataformas de streaming.