Margarida Corceiro revela ligação do próprio pai com a novela «A Fazenda»: «É uma coincidência»

Cláudio Ramos recebeu esta manhã, de dia 21 de novembro, no «Dois às 10», Inês Aguiar, Kelly Bailey e Margarida Corceiro, as protagonistas da nova novela da TVI «A Fazenda», que estreia na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro.

As três atrizes conversaram com Cláudio Ramos sobre o novo projeto que estará no ar nas noites da TVI.

«É uma novela bonita. Os portugueses vão gostar muito, porque há muita gente que tem esta ligação a Angola», disse Margarida Corceiro.

«Por exemplo, o meu pai, curiosamente, nasceu na Huíla», disse ainda, fazendo referência à província angolana onde se desenrola grande parte da novela. «Estás a gozar?», disse Cláudio Ramos, surpreendido com a revelação feita pela jovem.

«Não, não. É uma coincidência muito engraçada. A minha avó viveu lá muitos anos. Lá está, tal como a minha família, há muita gente com esta ligação a Angola. Acho que, nem que seja por isso, vão ligar-se à história. E é uma história bonita, de amor, com muitos altos e baixos», rematou a atriz.

Recorde-se que Margarida Corceiro iniciou sua carreira como atriz em 2019, ao participar na novela da TVI «Prisioneira». Em 2023, fez sua estreia como apresentadora do concurso Cabelo Pantene e foi escolhida como antagonista na décima temporada dos «Morangos com Açúcar».