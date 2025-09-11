Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Influencer portuguesa seguida por 1.7 milhões de seguidores escolheu look igual ao da atriz e modelo portuguesa

Margarida Corceiro brilhou no passado fim de semana no Grande Prémio de Fórmula 1 em Monza, Itália, com um vestido que tem tanto de incrível como de simples, tanto de sensual como de sóbrio.

E hoje, no estúdio do Dois às 10, Raquel Janeiro, a influencer portuguesa que é seguida por 1.7 milhões de seguidores, na conta que partilha com o marido, os Explorerssaurus, surpreendeu-nos com o mesmo look.

A influencer de viagens esteve no programa com o marido, Miguel Mimoso, e com o filho Romeu que tem três meses. Hoje, Raquel e Miguel são conhecidos como o casal que mostra algumas das fotografias de viagens mais incríveis do Instagram, inspirando quem os segue a sonhar mais alto. Entre paisagens deslumbrantes e histórias de estrada, foram construindo uma comunidade fiel que acompanha cada passo.

Recorde-se que Margarida Corceiro vestiu um vestido da marca portuguesa Gonçalo Peixoto, à venda por 169 euros, com um decote pronunciado e sem costas.