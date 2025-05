Nunca imaginaria que estas pessoas formassem uma família

«É difícil ser feliz?». A resposta comovente de uma jovem que perdeu o pai num acidente no dia em que fez 12 anos

Maria Alice Lopes tem uma daquelas histórias que nos surpreendem. Foi freira durante quatro anos, viveu num convento, pensava que o seu caminho estava todo traçado, mas afinal, a vida tinha outros planos, diferentes, mais felizes, mais seus.

Alice descobriu a vocação religiosa ainda jovem, quando assistiu aos votos de uma das irmãs. Sentiu, nesse momento, que também queria viver aquela entrega. «A minha vida tinha de passar por ali», recordou. Mas não foi fácil contar à família: «Só liguei à minha mãe depois de já estar no convento. Não tive coragem de dizer antes, apesar de ela ser católica, sabia que ia ficar triste». Viveu em silêncio essa escolha e durante quatro anos dedicou-se à vida religiosa: «Não íamos muito a casa e isso custava».

Mas o tempo passou e com ele veio uma nova vontade. A de realizar um antigo sonho de infância: ser motorista de pesados. «Sempre sonhei conduzir um camião. Quando saí do convento, a primeira coisa que quis foi tirar a carta de pesados», contou, com orgulho. «Para mim não é trabalho, é quase um hobbie», disse ainda. Inscreveu-se numa empresa e nunca mais parou. Conduzir autocarros é hoje uma paixão concretizada.

Foi nesse novo percurso que conheceu Joaquim. «Nunca pensei casar», disse, entre risos. Mas o amor, esse, apareceu quando menos esperava. Joaquim apaixonou-se «desde o primeiro dia» em que a viu. A amizade entre os dois cresceu e, sete meses depois, estavam casados. Tiveram um filho e formaram a família que Alice nunca imaginou, mas que hoje é o centro da sua vida.

Como disse Cláudio Ramos ao ouvi-la: «A sua vida dava um filme». E dava mesmo. Uma história de fé, coragem, mudança, e sobretudo de liberdade. Porque nunca é tarde para recomeçar e ser feliz.

