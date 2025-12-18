"1.ª Companhia". Já há um nome confirmado. E Maria Botelho Moniz ficou radiante: "Fiquei mesmo contente"

Rosto conhecido regressa à TVI para assumir um papel central no reality show "1.ª Companhia".

José Moutinho vai assumir o comando do reality show da TVI "1.ª Companhia", cuja estreia está marcada para 1 de janeiro.

A confirmação foi dada por Maria Botelho Moniz, apresentadora do formato, durante uma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa "Dois às 10". "20 anos depois, o comandante José Moutinho está de volta", começou por afirmar.

Visivelmente satisfeita com o regresso do comandante, Maria Botelho Moniz partilhou o entusiasmo: "Fiquei mesmo contente, estive ontem com ele. É ele que está a ajudar a planear todos os treinos que eles vão ter. Estou feliz, ele está feliz. Já temos os instrutores também. Ele disse-me: 'Somos bonzinhos, até termos que deixar de ser".

Recorde-se que José Moutinho já desempenhou exatamente a mesma função nas duas primeiras temporadas de "1.ª Companhia".