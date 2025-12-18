Novo reality show da TVI tem personalidades que ninguém está à espera. E uma já é conhecida, revelou Maria Botelho Moniz

  Dois às 10
  • Há 52 min

Não vai estar sozinha. Maria Botelho Moniz faz a primeira grande revelação sobre «1.ª Companhia»

O novo ano começa com uma grande aposta da TVI na área do entretenimento. A 1 de janeiro estreia “1.ª Companhia”, o reality show que marcou uma geração e que regressa agora ao ecrã com um conceito renovado, novos desafios e concorrentes que prometem surpreender. A apresentação fica a cargo de Maria Botelho Moniz, que assume o papel de “major” deste novo formato.

Vinte e cinco anos depois da primeira exibição, a “1.ª Companhia” volta à antena com uma casa completamente nova e regras inspiradas na vida militar. Os concorrentes vão viver como verdadeiros recrutas, sujeitos a disciplina, hierarquia e rotinas exigentes, num ambiente onde a resistência física e emocional será constantemente testada, até porque todos os concorrentes vão dormir juntos.

Durante o "Dois às 10", Maria Botelho Moniz revelou que o elenco inclui personalidades inesperadas, algumas das quais o público não está habituado a ver neste tipo de formato. A apresentadora adiantou ainda que José Moutinho regressa para ser o comandante dos recrutas.

Este regresso tem também um significado especial para Maria Botelho Moniz, que mantém uma ligação afetiva ao formato desde a sua primeira versão. Na altura, a “1.ª Companhia” contou com nomes que viriam a marcar a televisão portuguesa, como Diana Chaves, Ruth Marlene ou Cristina Areia, além de momentos que ficaram na memória dos telespectadores.

Agora, a TVI aposta numa versão atualizada do reality show, com novas dinâmicas e uma abordagem mais próxima da exigência real da vida militar. 

A estreia está marcada para 1 de janeiro e promete trazer nostalgia, surpresa e muitas emoções fortes logo no arranque de 2026, com Maria Botelho Moniz a comandar um dos formatos mais aguardados do ano.

Temas: Maria Botelho Moniz 1.ª Companhia Dois às 10 Jose Moutinho

