Maria Botelho Moniz vive fase de mudança e garante: “Estou a voltar a mim”

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:15

Dois anos depois do nascimento do filho, Maria Botelho Moniz admite sentir-se mais confiante.

Maria Botelho Moniz marcou presença no programa “Dois às 10” para falar do reality show que irá apresentar, a "1ª Primeira Companhia". No entanto, a conversa desviou-se para temas pessoais, como os desafios profissionais recentes e a maternidade. Questionada sobre a possibilidade de ter outro filho, a apresentadora respondeu de forma direta: apesar de desejar, ainda não avançou pelas transformações que viveu durante a primeira gravidez.

Durante a entrevista, Maria explicou que o processo que a levou a engravidar do filho Vicente foi longo e exigente, provocando alterações significativas no seu corpo. Agora que sente que está a recuperar a sua forma habitual, admite não ter pressa em repetir o percurso. “Tenho, mas tenho preguiça. Depois do processo que tive, o corpo muda muito e sinto que estou a voltar a mim. Agora não me apetecia, mas acho importante ter irmãos. Mas vai acontecer um dia”, confessou a apresentadora.

