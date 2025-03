Maria Botelho Moniz surpreendida. Saiba quem foi o apresentador da TVI que fez questão de estar presente

Em dia de aniversário, Maria Botelho Moniz foi surpreendida pelos colegas

Maria Botelho Moniz comemorou, nesta quarta-feira, 26 de março, o seu 41.º aniversário e as redes sociais não ficaram indiferentes a esta data significativa. Acompanhada de muitos votos de felicidades por parte de fãs e amigos, Maria tem partilhado, através dos Stories, as mensagens e demonstrações de carinho que lhe têm chegado ao longo do dia.

Foi também nas redes sociais que a apresentadora revelou uma surpresa muito especial que recebeu nos bastidores da TVI. No final do dia, Maria Botelho Moniz partilhou com os seus seguidores um momento de alegria e emoção. A equipa que trabalha com ela no programa «Big Brother - Diário» surpreendeu-a com uma festa íntima, incluindo um bolo de aniversário e, claro, muitos sorrisos e felicitações.

Nas imagens partilhadas, a apresentadora aparece visivelmente emocionada, segurando o bolo enquanto os seus colegas de trabalho lhe cantam os parabéns, criando um ambiente de celebração e amizade nos bastidores da televisão. Um pormenor que a própria apresentadora não deixou passar em branco foi o facto de estar de pantufas quando foi apanhada de surpresa. «A pantufa», escreveu, com humor, numa das suas stories.

Durante a emissão do «Big Brother - Diário», a apresentadora também foi surpreendida pela equipa do programa e por Cláudio Ramos.