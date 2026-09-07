Maria Botelho Moniz vive momento inesquecível: «Nem nos meus melhores sonhos»

O momento em que Maria Botelho Moniz abandona o estúdio em imagens

Maria Botelho Moniz não podia estar mais feliz depois da estreia como apresentadora do ‘Big Brother All Stars’. A primeira noite à frente do reality show da TVI foi vivida com muita emoção e, já depois da emissão, a apresentadora recorreu às redes sociais para agradecer todo o carinho recebido.

«Obrigada a todos, nem nos meus melhores sonhos!», começou por escrever Maria Botelho Moniz, sem esconder a felicidade por este novo desafio profissional.

A apresentadora deixou ainda rasgados elogios à noite de estreia e a todos os que fizeram parte do momento. «Que noite, que elenco, que equipa, que público, que energia, QUE SONHO!», afirmou.

Maria Botelho Moniz confessou estar ainda a viver a emoção da estreia. «Ainda estou a flutuar. Está estreado!», escreveu, celebrando assim o arranque de uma nova etapa na sua carreira.

Depois de tantos anos ligada à televisão e de vários desafios na TVI, Maria Botelho Moniz assume agora um dos formatos de maior destaque do canal e não esconde o entusiasmo por estar a viver este momento.