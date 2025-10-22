«A vida ultimamente»: depois do Big Brother Verão, o que anda a fazer Maria Botelho Moniz?

Após o fim do “Big Brother Verão”, Maria Botelho Moniz tem vivido dias mais tranquilos e familiares. A apresentadora tem partilhado momentos com o filho e o noivo, entre passeios, receitas e bricolage.

Após o fim do “Big Brother Verão”, Maria Botelho Moniz tem vivido dias tranquilos e familiares. A apresentadora tem partilhado com os seguidores momentos ao lado do filho e do noivo, mostrando uma faceta mais descontraída e caseira.

Nas redes sociais, Maria tem publicado várias imagens que revelam como tem aproveitado o tempo fora dos ecrãs. Em clima de harmonia, a apresentadora da TVI surge em passeios pela natureza, em casa, ou a cozinhar novas receitas, sempre com o seu bom humor habitual.

Além dos momentos em família, Maria Botelho Moniz também mostrou que gosta de pôr as mãos à obra — partilhou vídeos dedicados a pequenos trabalhos de bricolage, mostrando um lado prático e criativo que muitos fãs elogiaram.

Num dos registos, a comunicadora resumiu este período com uma legenda simples: “A vida ultimamente.”

Entre o amor, a família e o prazer das coisas simples, Maria Botelho Moniz mostra que, depois de um verão intenso no pequeno ecrã, está a viver uma fase serena e cheia de equilíbrio.