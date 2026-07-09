«Não consigo imaginar a dor»: Pedro Bianchi Prata emocionado com momento vivido por Maria Botelho Moniz

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A última gala do "Big Brother Verão" ficou marcada por um momento de grande emoção. Durante a Curva da Vida, Nuno recordou a perda dos dois pais num curto espaço de tempo, levando Maria Botelho Moniz às lágrimas, uma vez que também viveu a dor de perder o pai.

Quem também não ficou indiferente ao momento foi Pedro Bianchi Prata. O piloto e noivo da apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar uma sentida declaração dedicada à companheira, emocionando os seguidores. «A Maria é colo», começou por escrever.

Pedro Bianchi Prata explicou que essa é uma realidade que o filho de ambos, Vicente, conhece bem. «E o Vicente sabe isso. Quando quer adormecer, pede a mãe, pede a música calminha que só ela lhe canta e aconchega-se no colo onde encontra paz», revelou.

Ao recordar o momento vivido durante a gala da TVI, o piloto confessou que se emocionou ao ver Maria Botelho Moniz conversar com o concorrente. «Ontem, ao ver a gala, não consegui deixar de me emocionar. Enquanto ouvia a Maria falar com o Nuno, percebi exatamente o que ela estava a sentir», escreveu.

Pedro admitiu ainda que não consegue imaginar a dor de perder os pais. «Não consigo imaginar a dor de perder os nossos pais. Não estou preparado para viver isso, nem quero estar. Deve ser uma falta impossível de descrever», desabafou.

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A publicação terminou com uma reflexão sobre a importância de aproveitar cada momento ao lado das pessoas que mais ama. «Hoje, ao olhar para esta fotografia, só consigo pensar numa coisa: enquanto os temos connosco, devemos aproveitar cada abraço, cada colo e cada momento. Porque, um dia, são essas memórias que ficam para sempre», concluiu, acompanhando as palavras com um coração vermelho

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