«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:07

Maria Botelho Moniz partilhou um registo especial da mãe com o pequeno Vicente ao colo e conquistou os seguidores com a ternura da imagem.

Na tarde de terça-feira, 23 de setembro, Maria Botelho Moniz recorreu ao Instagram para mostrar um registo muito especial: a sua mãe com o pequeno Vicente ao colo.

“Colo de avó é sempre o melhor”, escreveu a apresentadora e noiva de Pedro Bianchi Prata na legenda da publicação, que rapidamente conquistou os seguidores.

Nos comentários, a emoção foi evidente. “Os avós deveriam ser eternos”, “Tão bom!” e “Que foto linda!” foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que se mostraram encantados com a ternura da imagem.

Veja, agora, a fotografia partilhada por Maria Botelho Moniz.

Temas: Maria Botelho Moniz Big Brother Reality Show Vicente Pedro Bianchi Prata

