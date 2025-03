Com novo projeto, Maria Botelho Moniz afirma: «É o melhor que me deram nos últimos tempos»

Maria Botelho Moniz partilha fotografias do filho e o marido não resiste em comentar

Maria Botelho Moniz, conhecida pelo seu carisma e talento como apresentadora, está de volta ao programa Dois às 10 esta manhã para falar sobre a inovadora experiência da TVI, Quem Vai Entrar?. Durante uma conversa com Cristina Ferreira, Maria mostrou-se entusiasmada com o formato e a experiência que começa hoje.

“Não dormi, acordei já a pensar nisto. É uma experiência inédita. Está uma casa transparente num centro comercial", revelou Maria, referindo-se à dinâmica única do programa, que vai levar quatro concorrentes a competir para entrarem no próximo Big Brother que estreia a 23 de março. A casa de vidro, instalada na praça central do UBBO, em Lisboa, está a ser o palco de uma intensa competição, e o público vai acompanhar tudo de perto.

Maria, emocionada, confessou: “Por mim, entravam os quatro concorrentes, já gosto de todos." A apresentadora fez questão de destacar o empenho da TVI neste projeto, afirmando que “deram tudo na casa”. E voltando aos concorrentes que estaram neste mini-reality show de 48 horas revelou que os considera pessoas"tão corajosas". Maria não escondeu a emoção, dizendo ainda: “É o melhor do mundo que me deram nos últimos tempos. Sei que vou ser surpreendida."

Este evento especial acontece entre os dias 21 e 23 de março, na praça central do UBBO, e tem atraído muita atenção do público, que pode acompanhar tudo de perto. Para quem não puder estar presente, a emissão será transmitida em direto na TVI, permitindo que os fãs de todo o país possam acompanhar a evolução do reality show.

O conceito do programa é inovador: quatro candidatos, um destino! Os concorrentes estão a competir por um lugar na casa mais vigiada do país, numa casa de vidro onde o público terá um papel fundamental ao decidir quem merece continuar na competição. A expectativa está em alta, e os fãs já manifestam grande entusiasmo nas redes sociais, ansiosos para saber quem vai entrar nesta nova aventura televisiva.

Fique atento e descubra quem vai entrar no próximo grande sucesso da TVI!