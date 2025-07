Filho de Maria Botelho Moniz surpreende a mãe na TVI: «Que bebé mais fofo»

Que arraso. Maria Botelho Moniz surpreende tudo e todos na estreia do Big Brother Verão

O pequeno Vicente foi até aos bastidores da TVI surpreender a mãe, que estreou o novo Big Brother.

Maria Botelho Moniz estreou-se no passado domingo à frente do Big Brother Verão e viveu um momento especial nos bastidores. A apresentadora foi surpreendida pelo marido, Pedro Bianchi Prata, e pelo filho, que lhe desejou boa sorte com um adorável “Boa sorte, mãe”.

O momento aconteceu no camarim e foi partilhado por Maria nas redes sociais, com a legenda: “Boa sóte, mãe!” ❤️💐 A melhor surpresa.

O vídeo rapidamente conquistou os seguidores da apresentadora, que elogiaram a ternura do gesto e a cumplicidade da família. Entre flores, abraços e sorrisos, o apoio dos que lhe são mais próximos foi o combustível certo para um arranque de temporada cheio de emoções.

Recorde-se que esta é a primeira edição de verão do reality show, e Maria Botelho Moniz conduz pela primeira vez o formato.