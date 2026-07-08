Maria Botelho Moniz emociona-se durante a gala do Big Brother Verão. E o motivo não podia ser mais comovente

A gala "Big Brother Verão" ficou marcada por um dos momentos mais emocionantes da edição. Nuno foi o concorrente escolhido para apresentar a sua Curva da Vida e acabou por comover Maria Botelho Moniz.

Durante o testemunho, o concorrente recordou os momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente a perda da mãe e, quatro anos depois, do pai, duas dores que o marcaram profundamente.

Já em conversa com a apresentadora, Nuno confessou que sempre teve dificuldade em demonstrar aquilo que sente. Foi então que Maria Botelho Moniz, que também perdeu o pai de forma inesperada em 2018, decidiu partilhar a sua própria experiência. «O Nuno esconde os sentimentos desde muito novinho. Agora, percebe-se porquê: estava longe dos seus pais e também não queria preocupá-los», começou por dizer, visivelmente emocionada.

De seguida, deixou um conselho sentido ao concorrente. «Mas se posso deixar-lhe um conselho: conversar com alguém é a melhor coisa que se pode fazer quando se perde alguém, porque é isso que os mantém vivos, é isso que os mantém aqui...», afirmou.

As palavras da apresentadora tocaram os espectadores, sobretudo por refletirem uma dor que conhece na primeira pessoa. A emoção tomou conta do estúdio, num dos momentos mais marcantes da noite, mostrando que, por vezes, a televisão também é feita de partilhas profundamente humanas