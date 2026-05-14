Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

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Maria Botelho Moniz esteve à conversa no podcast “Dona da Casa” e abriu o coração sobre os comentários que continua a receber relacionados com o seu corpo e a sua aparência física.

A apresentadora da TVI, de 42 anos, começou por questionar o facto de o tema continuar a ser notícia: “Quando é que vai deixar de ser [notícia o seu corpo]? Estamos em 2026, já está bom. Já falaram de tudo. Já disseram que eu estava mais gorda, já disseram que eu estava a emagrecer, já disseram que eu estava mais magra. Pelos vistos, já disseram que eu estava atrevida e sexy. Já disseram tudo. É cansativo, é pequenino, reduz-te”, afirmou, numa entrevista conduzida por Catarina Marques Rodrigues.

Maria Botelho Moniz acabou depois por admitir que, apesar das críticas externas, as palavras mais duras partiram muitas vezes dela própria: “As coisas mais horríveis foram ditas por mim própria, a mim própria, dentro da minha cabeça. ‘Estás mal. A sério que chegámos aqui? Que número é este?’ E são vozes que aqui existem e são pensamentos que se enraízam e tu a certa altura estás a acreditar que esse é um sítio onde vais ficar porque isto agora é quem tu és”, confessou.

Por fim, Maria Botelho Moniz lamentou a violência de alguns comentários que recebeu nas redes sociais e mostrou-se chocada com a forma como certas palavras ficam marcadas em quem as lê. “As pessoas dizem coisas muito feias. ‘Nojenta’. Nojenta porquê? Porque não visto um 36? [...] Que palavra é essa? ‘Porca’. Porquê? E não consigo perceber o que é que leva alguém a querer eternizar isso, porque as palavras ficam lá e ficam na cabeça de quem as recebe”, desabafou.

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