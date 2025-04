Esta fotografia espelha o 'mundo' de Maria Botelho Moniz. E é impossível ficar indiferente

Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

Ninguém ficou indiferente a esta imagem de amor.

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores com uma partilha cheia de ternura. A apresentadora publicou nas redes sociais uma fotografia comovente do companheiro, Pedro Bianchi Prata, e do pequeno Vicente, numa imagem que parece condensar todo o amor e tranquilidade do seu «mundo».

A imagem, a preto e branco, mostra um momento simples mas carregado de emoção: Vicente a brincar com o pai. O registo intimista conquistou os fãs pela sua doçura e espontaneidade.

Nos comentários, os elogios multiplicaram-se. «Linda foto👏», «Que bonita foto ❤️❤️❤️», «O bebé mais bonito e fotogénico do mundo e arredores 😍😍😍😍 que bênção ❤️❤️❤️❤️ e «Foto lindíssima», são alguns dos comentários que se podem ler.

Desde o nascimento de Vicente, Maria tem partilhado com discrição alguns momentos especiais da maternidade, sempre com uma sensibilidade muito própria e esta nova fotografia não foi exceção.