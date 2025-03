Já viu como está crescido o filho de Maria Botelho Moniz?

Já viu as fotografias do filho de Maria Botelho Moniz no Brasil? Até Ana Guiomar comentou!

A emocionante publicação de Maria Botelho Moniz no Dia do Pai

Veja como está o filho de Maria Botelho Moniz!

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, emocionou os seus seguidores no Dia do Pai ao partilhar uma publicação especial no Instagram. Na legenda, escreveu: "Feliz Dia do Pai. Aos cá de baixo, e aos lá de cima. ❤️". A apresentadora partilhou uma fotografia do companheiro, Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, com o filho Vicente, de apenas 16 meses, além de uma imagem com o seu próprio pai, que já faleceu.

Nos comentários, a atenção foi centrada no pequeno Vicente, com muitos a destacarem a sua semelhança com a mãe. "Afinal, o Vicente tem algumas parecenças com a mãe...❤️", comentou uma seguidora. Outro seguidor disse: "E como o seu pai adoraria ter podido usufruir desse bombom lindo!!!!", referindo-se com carinho ao bebé. Outros ainda ficaram surpreendidos com o crescimento rápido de Vicente, afirmando: "Ui uiii!! A quem sai o Vicente?? Se dúvidas houvesse!!🥰".

Vicente, com apenas 16 meses, está a crescer a olhos vistos. A partilha de Maria Botelho Moniz tocou muitos seguidores, que não esconderam o quanto o bebé é encantador.