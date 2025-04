Este bebé é filho de uma cara conhecida da TVI e foi o protagonista de um fim de semana único

Já viu as fotografias do filho de Maria Botelho Moniz no Brasil? Até Ana Guiomar comentou!

Reconhece este bebé? É filho de uma figura famosa da TVI e costuma derreter corações nas redes sociais...

No passado domingo, 30 de março, Maria Botelho Moniz usou as redes sociais para partilhar alguns momentos especiais do seu fim de semana. A apresentadora da TVI encantou os seus seguidores com imagens do pequeno Vicente, o seu filho, e deixou uma mensagem que reflete os dias especiais que passou em família: “«Fim de semana a dois».

A publicação, que rapidamente se tornou um sucesso entre os fãs da apresentadora, foi acompanhada de várias reações carinhosas. Nos comentários, os seguidores de Maria Botelho Moniz não pouparam elogios ao pequeno Vicente, com mensagens como: «É tão bom o ar livre e ser criado no quintal», «O Vicente é muito engraçado«, «O Vicente é tão querido» e «Que ajudante 5 estrelas».

Recorde-se que Vicente é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi Prata.